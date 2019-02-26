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Дмитрий Дмитренко готов окончательно отказаться от Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмитренко сообщил о том, что готов отказаться от Ольги Рапунцель, а также разорвать с ней все отношения, несмотря на наличие дочери. Кроме того, мужчина лично сообщил супруге, что жалеет о том дне, когда позволил ей взять свою фамилию.

Дмитрий Дмитренко готов окончательно отказаться от Ольги Рапунцель


Ольга Рапунцель снова разрыдалась на лобном месте, где с коллегами и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой обсуждала причины резко изменившегося к ней отношения со стороны супруга. Выяснилось, что, отправившись в гости к матери, Дмитрий Дмитренко решил отказаться от жены и семьи, а также готов окончательно уйти от девушки, которая, с его слов, позорит его тем, что носит его фамилию.

Дмитрий Дмитренко готов окончательно отказаться от Ольги Рапунцель


Сама Ольга Рапунцель находится в шоке от услышанного и искренне не понимает, что же произошло, хотя не исключает, что подбить его к этому могла родная мать, до сих пор так и не принимающая невестку. Высказаться насчёт трещины в семье решили и другие проектанты.

Роман Капаклы не стал лукавить и в лоб заявил Ольге Рапунцель, что Дмитрий Дмитренко давно охладел к ней, а живут они вместе исключительно из-за дочери, но никак не по любви. Маргарита Ларченко и Илья Яббаров, отправившиеся на Сейшелы, призвали всех женщин из семьи Рапунцель прекратить унижать мужчин, убивать в них желание быть добытчиком, главой, и наконец позволить проявить себя.

Дмитрий Дмитренко готов окончательно отказаться от Ольги Рапунцель


Примечательно то, что на этот раз истерику Ольга Рапунцель не устроила, а отнеслась к услышанному более спокойно, чем обычно. Участники «Дома-2» считают,что девушка сама чувствует неизбежность развода, но пока не знает, как повести себя в таком случае.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:34

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