Поклонники Максима Матвеева встревожены его худобой

В своем профиле на просторах Instagram Максим Матвеев поделился новым снимком, где он позирует перед камерой в солнцезащитных очках. Приставив мизинец к губам, актер интересуется у поклонников, что бы такое ему придумать. В комментариях фолловеры порекомендовали артисту написать сценарий, желательно для какой-нибудь комедийной истории, даже если она будет небольшой.Впрочем, основное внимание публика сконцентрировала на внешности Матвеева. Многим артист показался слишком худым, что некоторых натолкнуло на подозрения о проблемах актера со здоровьем. Звезде порекомендовали срочно набирать вес, отметив, что худощавость ему не к лицу. Честь юзеров также заметили, что на показанном фото актер похож на женщину.