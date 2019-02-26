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Поклонники Максима Матвеева встревожены его худобой

Отечественный актер Максим Матвеев серьезно напугал поклонников своей худобой. По мнению многочисленных фолловеров, супругу Елизаветы Боярской нужно срочно перестать терять вес.
Поклонники Максима Матвеева встревожены его худобой

В своем профиле на просторах Instagram Максим Матвеев поделился новым снимком, где он позирует перед камерой в солнцезащитных очках. Приставив мизинец к губам, актер интересуется у поклонников, что бы такое ему придумать. В комментариях фолловеры порекомендовали артисту написать сценарий, желательно для какой-нибудь комедийной истории, даже если она будет небольшой.

Впрочем, основное внимание публика сконцентрировала на внешности Матвеева. Многим артист показался слишком худым, что некоторых натолкнуло на подозрения о проблемах актера со здоровьем. Звезде порекомендовали срочно набирать вес, отметив, что худощавость ему не к лицу. Честь юзеров также заметили, что на показанном фото актер похож на женщину.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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