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Поклонники не узнали набравшего лишний вес Дмитрия Харатьяна

Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева недавно стали ведущими концерта в честь Дня защитника Отечества. На фотографиях с мероприятия поклонники не сразу узнали набравшего лишний вес актера.

Поклонники не узнали набравшего лишний вес Дмитрия Харатьяна

В следующем году артисту исполнится 60 лет, однако возраст никогда не мешал ему выглядеть молодо и свежо. Он всегда старался следить за собой и своим питанием, заниматься спортом. Несколько лет назад Харатьян избавился от всех пагубных привычек, хотя, по его признанию, это было непросто.

Поклонники не узнали набравшего лишний вес Дмитрия Харатьяна

За последнее время актер начал стремительно набирать вес. Поклонники отмечают, что выглядит кумир уставшим и измученным. Он старается скорректировать полноту одеждой, однако произошедшие изменения все равно остаются заметны.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:00

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