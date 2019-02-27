Поклонники не узнали набравшего лишний вес Дмитрия Харатьяна





В следующем году артисту исполнится 60 лет, однако возраст никогда не мешал ему выглядеть молодо и свежо. Он всегда старался следить за собой и своим питанием, заниматься спортом. Несколько лет назад Харатьян избавился от всех пагубных привычек, хотя, по его признанию, это было непросто.За последнее время актер начал стремительно набирать вес. Поклонники отмечают, что выглядит кумир уставшим и измученным. Он старается скорректировать полноту одеждой, однако произошедшие изменения все равно остаются заметны.