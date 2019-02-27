Поклонники не узнали набравшего лишний вес Дмитрия Харатьяна
Дмитрий Харатьян и Анастасия Макеева недавно стали ведущими концерта в честь Дня защитника Отечества. На фотографиях с мероприятия поклонники не сразу узнали набравшего лишний вес актера.
В следующем году артисту исполнится 60 лет, однако возраст никогда не мешал ему выглядеть молодо и свежо. Он всегда старался следить за собой и своим питанием, заниматься спортом. Несколько лет назад Харатьян избавился от всех пагубных привычек, хотя, по его признанию, это было непросто.
За последнее время актер начал стремительно набирать вес. Поклонники отмечают, что выглядит кумир уставшим и измученным. Он старается скорректировать полноту одеждой, однако произошедшие изменения все равно остаются заметны.
В следующем году артисту исполнится 60 лет, однако возраст никогда не мешал ему выглядеть молодо и свежо. Он всегда старался следить за собой и своим питанием, заниматься спортом. Несколько лет назад Харатьян избавился от всех пагубных привычек, хотя, по его признанию, это было непросто.
За последнее время актер начал стремительно набирать вес. Поклонники отмечают, что выглядит кумир уставшим и измученным. Он старается скорректировать полноту одеждой, однако произошедшие изменения все равно остаются заметны.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:00