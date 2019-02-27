Ученые: Головной мозг детей с аутизмом может не реагировать на голос матери





Материнский голос является важным социальным сигналом для большинства детей, однако при аутизме, с которым сталкивается один из 59 индивидов, этот уникальный ответ главного органа нервной системы отличается от других. Так, в новом исследовании специалисты изучили реакции головного мозга 42 детей возрастом от 7 до 12 лет. Участникам нужно было слушать записанные звуки голоса матери, окружающей среды, и незнакомых женщин.Результаты МРТ показали: у детей с аутизмом реакция на материнский голос была значительно меньше, чем у других ребят. По мнению представителей научного мира, это может быть связано с тем, что головной мозг «особенных» участников не подключен к голосу родительницы. Эксперты также заметили, что у некоторых наблюдаемых уровень нарушения социальной коммуникации коррелировал с аномалией в реакции головного мозга на слова матери.Здоровые дети определили голоса родителей в 97,5% случаях, в то время как аутисты справились с задачей на 87,8%. Специалисты определили: участники, не страдающие заболеванием, реагировали на родной голос быстрее и лучше, так как во время сравнения звуков были задействованы гиппокамп, область обучения и памяти, зоны обработки лица.