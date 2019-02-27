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Ученые: Головной мозг детей с аутизмом может не реагировать на голос матери

Ученые из Школы медицины Стэнфордского университета провели новое исследование, позволившее выяснить: головной мозг детей с аутизмом может не реагировать на голос матери. По мнению экспертов, это связано с «особенностями» развития таких детей.

Ученые: Головной мозг детей с аутизмом может не реагировать на голос матери

Материнский голос является важным социальным сигналом для большинства детей, однако при аутизме, с которым сталкивается один из 59 индивидов, этот уникальный ответ главного органа нервной системы отличается от других. Так, в новом исследовании специалисты изучили реакции головного мозга 42 детей возрастом от 7 до 12 лет. Участникам нужно было слушать записанные звуки голоса матери, окружающей среды, и незнакомых женщин.

Результаты МРТ показали: у детей с аутизмом реакция на материнский голос была значительно меньше, чем у других ребят. По мнению представителей научного мира, это может быть связано с тем, что головной мозг «особенных» участников не подключен к голосу родительницы. Эксперты также заметили, что у некоторых наблюдаемых уровень нарушения социальной коммуникации коррелировал с аномалией в реакции головного мозга на слова матери.
Ученые: Головной мозг детей с аутизмом может не реагировать на голос матери

Здоровые дети определили голоса родителей в 97,5% случаях, в то время как аутисты справились с задачей на 87,8%. Специалисты определили: участники, не страдающие заболеванием, реагировали на родной голос быстрее и лучше, так как во время сравнения звуков были задействованы гиппокамп, область обучения и памяти, зоны обработки лица.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:00

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