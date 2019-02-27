Xiaomi может разработать пентакамерный смартфон
Как известно, многие производители смартфонов намерены сотрудничать со стартапом Light ради улучшения мобильных снимков путем оснащения девайсов более совершенными и мощными модулями. К примеру, в рамках технологической выставки MWC-2019 в Испании бренд HMD Global показал гаджет с пенткамерой под названием Nokia 9 PureView.
Представители компании Sony тоже решили заключить договор для работы в соответствующем направлении, кроме того, это вскоре сделает и китайский бренд Xiaomi. Китайские производители заявили, что очень рады сотрудничеству с Light, и намерены уже в своих ближайших наработках воспользоваться их передовыми решениями для обработки фотографий.
Не исключено, что в ближайшем будущем какая-либо из вышеназванных корпораций сможет разработать смартфон с пентакамерой.
Представители компании Sony тоже решили заключить договор для работы в соответствующем направлении, кроме того, это вскоре сделает и китайский бренд Xiaomi. Китайские производители заявили, что очень рады сотрудничеству с Light, и намерены уже в своих ближайших наработках воспользоваться их передовыми решениями для обработки фотографий.
Не исключено, что в ближайшем будущем какая-либо из вышеназванных корпораций сможет разработать смартфон с пентакамерой.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00