Xiaomi может разработать пентакамерный смартфон





Представители компании Sony тоже решили заключить договор для работы в соответствующем направлении, кроме того, это вскоре сделает и китайский бренд Xiaomi. Китайские производители заявили, что очень рады сотрудничеству с Light, и намерены уже в своих ближайших наработках воспользоваться их передовыми решениями для обработки фотографий.Не исключено, что в ближайшем будущем какая-либо из вышеназванных корпораций сможет разработать смартфон с пентакамерой.