Ольга Бузова продолжает разрушать брак четы Дмитренко своими советами

После очередной ссоры между Рапунцель и Дмитренко Ольга Бузова позвала проектантку для личного общения, где еще раз обсудила с молодой матерью сложившуюся ситуацию. Вместо того, чтобы помочь участнице реалити наладить отношения с мужем, желающим накопить на жилье в Москве, поющая звезда принялась поддерживать ее прихоти.Не так давно именно финансовый вопрос стал причиной скандалов в чете Дмитренко. Ольга Рапунцель попросила мужа купить ей дорогой телефон, а маленькой дочери планшет. Поклонники уверены, что семья могла бы найти общий язык, если бы в их отношения не вмешивалась Ольга Бузова.