Ольга Бузова продолжает разрушать брак четы Дмитренко своими советами
В семье Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель снова не утихают скандалы, молодые люди то и дело кричат, пытаясь решить финансовый вопрос. По мнению поклонников, масла в огонь подливает и телеведущая Ольга Бузова.
После очередной ссоры между Рапунцель и Дмитренко Ольга Бузова позвала проектантку для личного общения, где еще раз обсудила с молодой матерью сложившуюся ситуацию. Вместо того, чтобы помочь участнице реалити наладить отношения с мужем, желающим накопить на жилье в Москве, поющая звезда принялась поддерживать ее прихоти.
Не так давно именно финансовый вопрос стал причиной скандалов в чете Дмитренко. Ольга Рапунцель попросила мужа купить ей дорогой телефон, а маленькой дочери планшет. Поклонники уверены, что семья могла бы найти общий язык, если бы в их отношения не вмешивалась Ольга Бузова.
После очередной ссоры между Рапунцель и Дмитренко Ольга Бузова позвала проектантку для личного общения, где еще раз обсудила с молодой матерью сложившуюся ситуацию. Вместо того, чтобы помочь участнице реалити наладить отношения с мужем, желающим накопить на жилье в Москве, поющая звезда принялась поддерживать ее прихоти.
Не так давно именно финансовый вопрос стал причиной скандалов в чете Дмитренко. Ольга Рапунцель попросила мужа купить ей дорогой телефон, а маленькой дочери планшет. Поклонники уверены, что семья могла бы найти общий язык, если бы в их отношения не вмешивалась Ольга Бузова.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:15