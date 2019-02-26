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Сын Юлии Барановской заявил о желании стать президентом

Сын Юлии Барановской Арсений, рожденный в браке с Андреем Аршавиным, заявил о желании стать президентом. Об этом телеведущая рассказала пресс-службе канала “Супер”.
Сын Юлии Барановской заявил о желании стать президентом

Несмотря на свой юный возраст, шестилетний Арсений успел попробовать собственные силы в ряде сфер. В частности, мальчик увлекается спортом, подобно своему отцу-футболисту, а также делает первые шаги на телевидении, как его мать. Ребенок успел сняться в программе “Прогнозик погоды”, выпускаемой на канале “Супер”. По словам Барановской, у ее наследника большие планы на будущее. Он думает о том, чтобы стать футболистом или президентом. У Арсения есть еще один план действий, но его телеведущая решила не раскрывать, чтобы оставить место для интриги. Не исключено, что сын Аршавина решил связать себя со сферой шоу-бизнеса.
Сын Юлии Барановской заявил о желании стать президентом

Шоу “Прогнозик погоды” часто ведут дети известных отечественных знаменитостей. Там успели побывать наследники таких деятелей, как Дмитрий Дибров, Владимир Левкин и многие другие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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