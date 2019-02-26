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Виктория Боня ответила на обвинения во лжи о своей роскошной жизни

Виктория Боня после недавнего скандала несколько дней не отвечала на комментарии хейтеров, однако теперь звезда "Дома-2" и известная телеведущая решила дать интервью и объясниться для всех, кто обвинил ее во лжи. Свои доводы звезда рассказала журналистам издания Woman.ru.
Виктория Боня ответила на обвинения во лжи о своей роскошной жизни

По словам Виктории Бони, тот Stories в Instagram, на котором ее дочь якобы выдала телеведущую, сказав, что она и дочь на самом деле не живут на роскошной вилле, откуда шлют фото и видео, был шуточным. Телеведущая объяснила, дочь хотела сказать что-нибудь смешное, первое видео звезда удалила, а второе отправила в социальную сеть.

Тем не менее, хейтеры сразу же принялись критиковать Викторию Боню, мол, все рассказы о шикарной жизни звезда придумала сама. Телеведущая подчеркнула, что сейчас у нее есть очень успешный бизнес, благодаря чему ее семья без труда может отдохнуть в любом отеле мира без существенного ущерба для кошелька.

По мнению Виктории Бони, завистники будут всегда, потому она не хочет объясняться каждый раз, когда ее критикуют. Собчак, добавила звезда, лишь выдает желаемое за действительное, однако сути вещей это не меняет. Телеведущая не отвечала на слухи о Красной дорожке и дне рождения Неймара, что и собирается делать в дальнейшем.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:58

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