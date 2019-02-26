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Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили о своём уходе с телестройки «Дом-2»

Саша Черно и Иосиф Оганесян неожиданно для всех сообщили о своём уходе с телестройки «Дом-2». Супружеская пара осталась недовольна экспериментами руководства и ведущих, а потому прямо на лобном месте приняла твёрдое решение.

Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили о своём уходе с телестройки «Дом-2»


Согласно новому анонсу будущего эфира «Дома-2», Ольга Орлова приняла решение завершить эксперимент Иосифа Оганесяна с работой, но предложила другой. Ведущая проекта предложила Саше Черно бесплатно отправиться в тур по Тунису, на что последовал твёрдый отказ девушки, так как одна она не собирается путешествовать.

Подобное развитие событий натолкнуло Иосифа Оганесяна на вопрос к ведущей, касающийся дальнейшей целесообразности присутствия супругов на проекте, ответа на который Ольга Орлова не нашла. Молодой человек заявил, что в таком случае пара готова прямо сейчас покинуть проект, если их здесь больше ничего не держит.

Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили о своём уходе с телестройки «Дом-2»


Вопреки ожиданиям присутствующих, Саша Черно поддержала мужа и сразу же последовала за ним, заявив, что должна поступить именно так. Зрители в Instagram, где и появился анонс эфира, сомневаются в твёрдости намерений супругов, но не исключают, что за периметром те смогут построить новую жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:05

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