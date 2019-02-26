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Игорь Лифанов рассказал, что всегда был “сволочью” в отношениях с женщинами

Отечественный актер Игорь Лифанов откровенно признался в студии шоу “Судьба человека”, что всегда был “сволочью”, когда дело доходило до отношений с женщинами. Сейчас артист ощущает перед бывшими избранницами свою вину.
Игорь Лифанов рассказал, что всегда был “сволочью” в отношениях с женщинами

Игорь Лифанов признался, что первый брак стал для него студенческой ошибкой, продержавшись всего пару месяцев. Теперь бывшие супруги не общаются между собой, лишь могут поздороваться при встрече. Актер не понимает тех, кто может дружить с бывшими женами или мужьями. Притом он не отрицает, что практически во всех разрывах был виноват сам, оказываясь “сволочью”. Второй брак Лифанова продержался 13 лет, но из-за измены со стороны актера пара решила расстаться. Во время съемок многосерийной ленты “Спецназ” звезда экранов влюбился в Елену Косенко.
Игорь Лифанов рассказал, что всегда был “сволочью” в отношениях с женщинами

Игорь Лифанов понимал, что своими действиями причиняет боль другому человеку. Он старался вести себя “тихо” с новой избранницей, чтобы их счастье не становилось для кого-то поводом для переживаний. Поженилась пара только после девятилетних отношений, сейчас они с супругой растят дочь. Хорошие отношений артист смог сохранить и с наследницей от второго брака.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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