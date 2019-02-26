Иосиф Оганесян пытался заставить Сашу Черно вернуться в комнату, угрожая ей ремнем
27-летний Иосиф Оганесян гонялся за своей любимой супругой по Периметру с ремнем.
По мнению многочисленных телезрителей, Иосиф применил силу, когда пытался заставить Александру Черно вернуться в комнату, при этом угрожая ей расправой ремнем.
Несколько часов назад в социальных сетях появился анонс будущего выпуска «Дома-2», который разлетелся по Интернету за считанные минуты. А все из-за того, что на видеоролике Иосиф в очередной раз гоняется по Поляне за Александрой.
Нужно сказать, что данные разборки Черно и Оганесяна удивили интернет-пользователей, ведь звездная парочка раз за разом придумывает все новые и новые способы привлечь к себе внимание.
К примеру, на днях Александра и Иосиф попросили руководство реалити-шоу «Дом-2» увеличить им проектную зарплату, а свою просьбу влюбленные объяснили довольно просто. По словам Оганесяна и Черно, они всерьез задумались об уходе с телестройки, поэтому хотят «напоследок» подзаработать за счет телепроекта.
К слову, до сих пор сложно сказать, чем закончилась погоня Иосифа за Александрой с ремнем по второму этажу, вполне вероятно, что девушке все-таки удалось убедить Илью Яббарова помочь ей избавиться от надоедливого супруга.
По мнению многочисленных телезрителей, Иосиф применил силу, когда пытался заставить Александру Черно вернуться в комнату, при этом угрожая ей расправой ремнем.
Несколько часов назад в социальных сетях появился анонс будущего выпуска «Дома-2», который разлетелся по Интернету за считанные минуты. А все из-за того, что на видеоролике Иосиф в очередной раз гоняется по Поляне за Александрой.
Нужно сказать, что данные разборки Черно и Оганесяна удивили интернет-пользователей, ведь звездная парочка раз за разом придумывает все новые и новые способы привлечь к себе внимание.
К примеру, на днях Александра и Иосиф попросили руководство реалити-шоу «Дом-2» увеличить им проектную зарплату, а свою просьбу влюбленные объяснили довольно просто. По словам Оганесяна и Черно, они всерьез задумались об уходе с телестройки, поэтому хотят «напоследок» подзаработать за счет телепроекта.
К слову, до сих пор сложно сказать, чем закончилась погоня Иосифа за Александрой с ремнем по второму этажу, вполне вероятно, что девушке все-таки удалось убедить Илью Яббарова помочь ей избавиться от надоедливого супруга.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:02