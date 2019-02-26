Поэт Глеб Горбовский скончался в Санкт-Петербурге
Глеб Горбовский ушел из жизни в возрасте 87 лет в своем родном Санкт-Петербурге. Новость об утрате на своей странице в социальной сети сообщил директор одного из издательств, в котором работал поэт, Евгений Жуков.
Прозаик также был частым автором «Литературной газеты». Он публиковал свои стихотворения и статьи, а также не раз давал интервью изданию. Глеб Горбовский является лауреатом Государственной премии РСФСР и одним из талантливейших поэтов страны. Искренние соболезнования родным и близким автора выразил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.
О Глебе Горбовском впервые услышали еще в 50-х годах, когда его стихотворения опубликовали в журнале «Звезда». Сотрудники издания вспоминают, что вдохновение, с которым поэт подходил к написанию очередного шедевра, было для них сравнимо с глотком свежего воздуха.
Прозаик также был частым автором «Литературной газеты». Он публиковал свои стихотворения и статьи, а также не раз давал интервью изданию. Глеб Горбовский является лауреатом Государственной премии РСФСР и одним из талантливейших поэтов страны. Искренние соболезнования родным и близким автора выразил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.
О Глебе Горбовском впервые услышали еще в 50-х годах, когда его стихотворения опубликовали в журнале «Звезда». Сотрудники издания вспоминают, что вдохновение, с которым поэт подходил к написанию очередного шедевра, было для них сравнимо с глотком свежего воздуха.
Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:38