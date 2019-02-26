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Настя Балинская срочно переезжает в Москву вместе с Лёшей Кудряшовым

Экс-участники проекта "Дом-2" Настя Балинская и Лёша Кудряшов решили в скором времени переехать в Москву, бывшая проектантка уже даже начала искать через социальные сети подходящее жилье. До этого момента звезды жили в Гродно, откуда Балинская родом, однако решили поменять свою обстановку.
Настя Балинская срочно переезжает в Москву вместе с Лёшей Кудряшовым

О переменах в жизни Настя Балинская сообщила в Instagram. Экс-участница "Дома-2" попросила поклонников помочь ей снять квартиру в Москве, где звезда собирается жить и работать. В общении с фанатами бывшая проектантка еще раз подтвердила серьезность своих намерений и подчеркнула, что очень хочет сменить обстановку.

Поклонники сразу решили, что такой шаг связан с неудачной пластической операцией Насти Балинской, ведь Леша Кудряшов рассказывал, что из-за плохого результата ринопластики его возлюбленная не только не может выйти из дома, но и смотреть на себя в зеркале.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:49

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