Настя Балинская срочно переезжает в Москву вместе с Лёшей Кудряшовым

О переменах в жизни Настя Балинская сообщила в Instagram. Экс-участница "Дома-2" попросила поклонников помочь ей снять квартиру в Москве, где звезда собирается жить и работать. В общении с фанатами бывшая проектантка еще раз подтвердила серьезность своих намерений и подчеркнула, что очень хочет сменить обстановку.Поклонники сразу решили, что такой шаг связан с неудачной пластической операцией Насти Балинской, ведь Леша Кудряшов рассказывал, что из-за плохого результата ринопластики его возлюбленная не только не может выйти из дома, но и смотреть на себя в зеркале.