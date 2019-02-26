В 60-летнем возрасте скончался актер Андрейс Жагарс





Сведения о смерти Андрея Жагарса появились 26 февраля, а предоставил их возглавляющий МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посредством публикации в Twitter. Политик озвучил свои соболезнования родным артиста, а также его поклонникам. Причиной смерти некоторые СМИ называют продолжительную болезнь 60-летнего деятеля культуры, с которой он так и не смог справиться. О месте и дате похорон сведения не предоставляются.За время своей творческой деятельности Жагарс успел появиться в ряде кинолент, в том числе в “Долгая дорога в дюнах”. Артист занимался режиссурой, а также стоял во главе Латвийской Национальной оперы. Запомнился покойный и своей общественной деятельностью, заведуя фондом, чья деятельность направлена на развитие культуры.