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В 60-летнем возрасте скончался актер Андрейс Жагарс

В возрасте 60 лет из жизни ушел известный латвийский актер Андрейс Жагарс. Широким массам артист запомнился по ряду ролей, в том числе в ленте “Долгая дорога в дюнах”.
В 60-летнем возрасте скончался актер Андрейс Жагарс

Сведения о смерти Андрея Жагарса появились 26 февраля, а предоставил их возглавляющий МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посредством публикации в Twitter. Политик озвучил свои соболезнования родным артиста, а также его поклонникам. Причиной смерти некоторые СМИ называют продолжительную болезнь 60-летнего деятеля культуры, с которой он так и не смог справиться. О месте и дате похорон сведения не предоставляются.

За время своей творческой деятельности Жагарс успел появиться в ряде кинолент, в том числе в “Долгая дорога в дюнах”. Артист занимался режиссурой, а также стоял во главе Латвийской Национальной оперы. Запомнился покойный и своей общественной деятельностью, заведуя фондом, чья деятельность направлена на развитие культуры.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:26

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