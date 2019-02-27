Смартфон Energizer получил аккумулятор на 18 000 мАч и двойную фронтальную камеру
Как известно, 2 недели назад компания Avenir Telecom впервые продемонстрировала девайс Energizer Power Max P18K Pop, впечатливший многих экспертов. В особенности, была высоко оценена батарея с ёмкостью в 18 тысяч мАч.
Поскольку у смартфона батарея имеет такую же ёмкость, как 5-6 iPhone XS Max, то и толщина у Energizer Power Max P18K Pop соответствующая. Гости технологической выставки MWC 2019 в Барселоне сами убедились в этом, рассмотрев девайс подробнее. С первого взгляда сложно поверить, что пользователь держит в руках смартфон. Кроме того, хранить его в кармане очень неудобно. Тем не менее, аппарат работает почти 90 часов в автономном режиме или более 95 часов при прослушивании музыки. Если не пользоваться телефоном вообще, то заряда батареи должно хватить на 1,5 месяца, уточнили разработчики.
Ещё одной особенностью новинки является двойная фронтальная камера на 16+2 Мп. Среди остальных технических характеристик стоит выделить 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, а также тройную основную камеру на 12+2+5 Мп.
Поскольку у смартфона батарея имеет такую же ёмкость, как 5-6 iPhone XS Max, то и толщина у Energizer Power Max P18K Pop соответствующая. Гости технологической выставки MWC 2019 в Барселоне сами убедились в этом, рассмотрев девайс подробнее. С первого взгляда сложно поверить, что пользователь держит в руках смартфон. Кроме того, хранить его в кармане очень неудобно. Тем не менее, аппарат работает почти 90 часов в автономном режиме или более 95 часов при прослушивании музыки. Если не пользоваться телефоном вообще, то заряда батареи должно хватить на 1,5 месяца, уточнили разработчики.
Ещё одной особенностью новинки является двойная фронтальная камера на 16+2 Мп. Среди остальных технических характеристик стоит выделить 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, а также тройную основную камеру на 12+2+5 Мп.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00