Майя Донцова прошла курс лечения после разрыва яичника и готова лететь на Остров

Майя Донцова рассказала, что наконец-то закончила медикаментозный курс и теперь врач разрешила ей лететь на Остров. Прежде участница проекта "Дом-2" часто спрашивала, можно ли ей работать, однако эксперт оставляла проектантку в клинике и советовала лучше следить за своим женским здоровьем. Звезда реалити ответственно посещала врача и выполняла все рекомендации.Теперь же Майя Донцова уже готова вернуться к прежней жизни и собирается в ближайшее время отправиться на "Остров любви", где ее ждут Леша Купин и другие участники проекта.