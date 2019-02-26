Майя Донцова прошла курс лечения после разрыва яичника и готова лететь на Остров
Майя Донцова долгое время не делилась с поклонниками новостями касательно своего здоровья, участница "Дома-2" лечилась у гинеколога после разрыва яичника, произошедшего в прошлом году. Теперь же проектантка написала большой пост с новостью о том, что уже может лететь на Остров.
Майя Донцова рассказала, что наконец-то закончила медикаментозный курс и теперь врач разрешила ей лететь на Остров. Прежде участница проекта "Дом-2" часто спрашивала, можно ли ей работать, однако эксперт оставляла проектантку в клинике и советовала лучше следить за своим женским здоровьем. Звезда реалити ответственно посещала врача и выполняла все рекомендации.
Теперь же Майя Донцова уже готова вернуться к прежней жизни и собирается в ближайшее время отправиться на "Остров любви", где ее ждут Леша Купин и другие участники проекта.
Майя Донцова рассказала, что наконец-то закончила медикаментозный курс и теперь врач разрешила ей лететь на Остров. Прежде участница проекта "Дом-2" часто спрашивала, можно ли ей работать, однако эксперт оставляла проектантку в клинике и советовала лучше следить за своим женским здоровьем. Звезда реалити ответственно посещала врача и выполняла все рекомендации.
Теперь же Майя Донцова уже готова вернуться к прежней жизни и собирается в ближайшее время отправиться на "Остров любви", где ее ждут Леша Купин и другие участники проекта.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:40