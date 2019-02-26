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Наташа Королева возмущена скандалом на Украине из-за "Евровидения"

Популярная представительница отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева очень возмущена скандалом на Украине, связанным с отбором артистов на «Евровидение». Певица опубликовала в личном блоге Instagram пост, где раскритиковала жесткие условия, поставленные украинскими политиками певице Maruv.
Наташа Королева возмущена скандалом на Украине из-за "Евровидения"

Наташа Королева в Instagram возмущается поведением украинских властей, диктующим артистам правила поведения: «Ну, когда уже Украина прозреет и воскреснет…». Звезда не понимает почему деятелям искусства приходится страдать от решений правительственных лиц, которых она назвала притворщиками, врунами, ворами и обманщиками.

Наташа Королева поддержала певицу Maruv, поделившись постом молодой исполнительницы. Поп-дива объяснила: она не выступит на международном песенном конкурсе, так как не собирается принимать «кабальные» условия соглашения с телекомпанией, и не собирается выступать с лозунгами в пользу политиков. Анна Корсун сообщила, что она гражданка Украины, но тем не менее она – музыкант, и не хочет быть битой на политической арене.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:19

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