Наташа Королева возмущена скандалом на Украине из-за "Евровидения"
Популярная представительница отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева очень возмущена скандалом на Украине, связанным с отбором артистов на «Евровидение». Певица опубликовала в личном блоге Instagram пост, где раскритиковала жесткие условия, поставленные украинскими политиками певице Maruv.
Наташа Королева в Instagram возмущается поведением украинских властей, диктующим артистам правила поведения: «Ну, когда уже Украина прозреет и воскреснет…». Звезда не понимает почему деятелям искусства приходится страдать от решений правительственных лиц, которых она назвала притворщиками, врунами, ворами и обманщиками.
Наташа Королева поддержала певицу Maruv, поделившись постом молодой исполнительницы. Поп-дива объяснила: она не выступит на международном песенном конкурсе, так как не собирается принимать «кабальные» условия соглашения с телекомпанией, и не собирается выступать с лозунгами в пользу политиков. Анна Корсун сообщила, что она гражданка Украины, но тем не менее она – музыкант, и не хочет быть битой на политической арене.
Наташа Королева в Instagram возмущается поведением украинских властей, диктующим артистам правила поведения: «Ну, когда уже Украина прозреет и воскреснет…». Звезда не понимает почему деятелям искусства приходится страдать от решений правительственных лиц, которых она назвала притворщиками, врунами, ворами и обманщиками.
Наташа Королева поддержала певицу Maruv, поделившись постом молодой исполнительницы. Поп-дива объяснила: она не выступит на международном песенном конкурсе, так как не собирается принимать «кабальные» условия соглашения с телекомпанией, и не собирается выступать с лозунгами в пользу политиков. Анна Корсун сообщила, что она гражданка Украины, но тем не менее она – музыкант, и не хочет быть битой на политической арене.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:19