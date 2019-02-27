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Toyota Corolla обзавелась спортивной и вседорожной версиями

Новая Toyota Corolla от японского производителя обзавелась спортивной, а также вседорожной версиями. Речь идет об автомобиле, предназначенном прежде всего для рынке Европы.
Toyota Corolla обзавелась спортивной и вседорожной версиями

Новые версии Toyota Corolla решили рассекретить в преддверии Женевского автосалона. Спортивная модификация получила наименование GR Sport и может похвастаться более агрессивным экстерьером, также установлена хромированная радиаторная решетка. Хэтчбек оснастили колесными дисками на 18 дюймов и светодиодной оптикой. Моторная гамма авто при этом осталась практически без заметных изменений. Выхода спортивной Corolla на европейский рынок не стоит ожидать ранее января 2020 года.

Несколько раньше в дилерские центры приедет вседорожная версия авто — Trek. Авто окажется доступно для граждан только в кузове универсал, а работу над машиной производитель осуществлял в тандеме с Trek Bicycles. В таком виде Corolla обзавелась перенастроенной подвеской, дорожный просвет оказался увеличен, появились 17-дюймовые диски. Продажи модели начнутся уже летом 2019.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 01:00

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