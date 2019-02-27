Toyota Corolla обзавелась спортивной и вседорожной версиями





Новые версии Toyota Corolla решили рассекретить в преддверии Женевского автосалона. Спортивная модификация получила наименование GR Sport и может похвастаться более агрессивным экстерьером, также установлена хромированная радиаторная решетка. Хэтчбек оснастили колесными дисками на 18 дюймов и светодиодной оптикой. Моторная гамма авто при этом осталась практически без заметных изменений. Выхода спортивной Corolla на европейский рынок не стоит ожидать ранее января 2020 года.Несколько раньше в дилерские центры приедет вседорожная версия авто — Trek. Авто окажется доступно для граждан только в кузове универсал, а работу над машиной производитель осуществлял в тандеме с Trek Bicycles. В таком виде Corolla обзавелась перенастроенной подвеской, дорожный просвет оказался увеличен, появились 17-дюймовые диски. Продажи модели начнутся уже летом 2019.