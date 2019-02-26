Переводчик Ванги Стоян Петров озвучил одно из последних предсказаний ясновидящей





Вячеслав Гришечкин рассказал, что встретился с Вангой в возрасте 13 лет. Тогда ясновидящая предсказала актеру его жизнь и благополучие в родной стране. По словам артиста, рассказ прозвучал как сказка, однако спустя время он понял, что все сбылось в точности, как сказала великая предсказательница.Касательно России, по данным разных источников, Ванга предсказала стране благополучие и процветание, а в Украине - конец боевых действий. Сейчас переводчик ясновидящей Стоян Петров и Гришечкин сопоставили слова умершей и пришли к выводу, что речь идет о Донецке и Луганске. Тогда Ванга сказала, что спустя 25-30 лет младший брат уступит старшему и наступит мир. Если просчитать срок, то мир должен прийти в соседнее государство в 2021 году, подметил Петров.