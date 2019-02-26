Ольге Бузовой предложили подарить все свои песни девушке, которая умеет петь

«Есть только я, и моя музыка», - подчеркнула Бузова.





Несколько часов назад Ольга призналась поклонникам, что готовит для них «новую бомбу». По словам Бузовой, она очень сильно «прониклась» этой песней, поэтому ей уже не терпится презентовать ее своим верным фанатам.Также поющая телеведущая указала на то, что не жалеет себя и своих сил, поэтому ради своих поклонников в этот раз задержалась на студии звукозаписи до 5 утра.Нужно сказать, что недоброжелатели Ольги не смогли пройти мимо нового поста телезнаменитости, ведь в нем она пообещала представить поклонникам настоящую «бомбу». Один за другим злопыхатели Бузовой принялись критиковать ее. Стоит отметить, что в целом многие хейтеры «прошлись» не по песням ведущей реалити-шоу «Дом-2», а по ее вокальным способностям.Антифанаты Бузовой назвали певицу «безголосой», а также заявили, что Министерство культуры просто обязано запретить все ее концерты. Впрочем, больше всего пользователи Сети оценили комментарий, в котором кто-то из подписчиков Ольги посоветовал ей подарить все свои песни девушке, которая умеет петь.По мнению фанатки, только в таком случае хиты Бузовой могут обрести хоть какой-то смысл и «жизнь».