Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до Android 9.0 Pie

Выход Nokia 3.1 Plus происходил в рамках реализации программы Android One. Это подразумевало, что “из коробки” гаджет предлагался юзерам с “чистой” Android 8.1 Oreo, то есть без использования фирменных оболочек. Порядка месяца назад в базе Geekbench инсайдеры заметили версию устройства с Android 9.0 Pie, что восприняли, как свидетельство выхода обновления для девайса. Теперь же представляющий HMD Global Юхо Сарвикас в соцсети разместил пост , где отметил, что для граждан официально доступна новая прошивка.Для Nokia 3.1 Plus предложен упрощенный интерфейс, обновление получил режим Do Not Disturb, а еще расширена функциональность управления яркостью. При наличии новых возможностей юзеры смогут более эффективно сохранять заряд аккумулятора. Кроме того, в Android 9.0 предусмотрена интуитивная система навигации.