АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о теории жидкой Вселенной с антигравитацией
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до Android 9.0 Pie

Владельцы смартфонов Nokia 3.1 Plus могут получить обновление ОС до версии Android 9.0 Pie. Дебют мобильного устройства от компании HMD Global официально состоялся еще минувшей осенью.
Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до Android 9.0 Pie

Выход Nokia 3.1 Plus происходил в рамках реализации программы Android One. Это подразумевало, что “из коробки” гаджет предлагался юзерам с “чистой” Android 8.1 Oreo, то есть без использования фирменных оболочек. Порядка месяца назад в базе Geekbench инсайдеры заметили версию устройства с Android 9.0 Pie, что восприняли, как свидетельство выхода обновления для девайса. Теперь же представляющий HMD Global Юхо Сарвикас в соцсети разместил пост, где отметил, что для граждан официально доступна новая прошивка.

Для Nokia 3.1 Plus предложен упрощенный интерфейс, обновление получил режим Do Not Disturb, а еще расширена функциональность управления яркостью. При наличии новых возможностей юзеры смогут более эффективно сохранять заряд аккумулятора. Кроме того, в Android 9.0 предусмотрена интуитивная система навигации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» приостановил выпуск
Поклонники Максима Матвеева встревожены
Сын Юлии Барановской заявил о желании
Игорь Лифанов рассказал, что всегда был
Поэт Глеб Горбовский скончался в
Дмитрий Дмитренко готов окончательно
В 60-летнем возрасте скончался актер
Наташа Королева возмущена скандалом на
Ольга Бузова продолжает разрушать брак
Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до
Беременная супруга Венсана Касселя Тина
Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили о
Иосиф Оганесян пытался заставить Сашу
Бывший директор Никиты Джигурды
Виктория Боня ответила на обвинения во
В Букингемском дворце поблагодарили
Настя Балинская срочно переезжает в
Певец Шура поставил себе импланты
Телеканал НВО представил кадры из
Майя Донцова прошла курс лечения после
Ольге Бузовой предложили подарить все
Прохор Шаляпин озвучил поклонникам свою
Переводчик Ванги Стоян Петров озвучил
Из-за переутомления Евгения Жарикова
Появились первые снимки седана
Ученые обнаружили насекомых, способных
Ученые рассказали о теории жидкой
Ирина Пинчук позволила себе в
Принц Уильям может не стать крестным
Валерия сделала фотографию возле
Просмотреть все новости