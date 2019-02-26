Смартфон Nokia 3.1 Plus обновился до Android 9.0 Pie
Владельцы смартфонов Nokia 3.1 Plus могут получить обновление ОС до версии Android 9.0 Pie. Дебют мобильного устройства от компании HMD Global официально состоялся еще минувшей осенью.
Выход Nokia 3.1 Plus происходил в рамках реализации программы Android One. Это подразумевало, что “из коробки” гаджет предлагался юзерам с “чистой” Android 8.1 Oreo, то есть без использования фирменных оболочек. Порядка месяца назад в базе Geekbench инсайдеры заметили версию устройства с Android 9.0 Pie, что восприняли, как свидетельство выхода обновления для девайса. Теперь же представляющий HMD Global Юхо Сарвикас в соцсети разместил пост, где отметил, что для граждан официально доступна новая прошивка.
Для Nokia 3.1 Plus предложен упрощенный интерфейс, обновление получил режим Do Not Disturb, а еще расширена функциональность управления яркостью. При наличии новых возможностей юзеры смогут более эффективно сохранять заряд аккумулятора. Кроме того, в Android 9.0 предусмотрена интуитивная система навигации.
Выход Nokia 3.1 Plus происходил в рамках реализации программы Android One. Это подразумевало, что “из коробки” гаджет предлагался юзерам с “чистой” Android 8.1 Oreo, то есть без использования фирменных оболочек. Порядка месяца назад в базе Geekbench инсайдеры заметили версию устройства с Android 9.0 Pie, что восприняли, как свидетельство выхода обновления для девайса. Теперь же представляющий HMD Global Юхо Сарвикас в соцсети разместил пост, где отметил, что для граждан официально доступна новая прошивка.
Для Nokia 3.1 Plus предложен упрощенный интерфейс, обновление получил режим Do Not Disturb, а еще расширена функциональность управления яркостью. При наличии новых возможностей юзеры смогут более эффективно сохранять заряд аккумулятора. Кроме того, в Android 9.0 предусмотрена интуитивная система навигации.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:12