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Fiat выпустит особые версии 500, 500X, 500L в честь 120-летия компании

В честь 120-летия со дня основания автоконцерна Fiat его представители готовят юбилейные версии, основанные на линейке «500». Новинки представят во время автосалона в Женеве, который стартует уже в начала следующего месяца.
Fiat выпустит особые версии 500, 500X, 500L в честь 120-летия компании

Таким образом зрители мероприятия увидят премьеру моделей 500, 500X и 500L. Стандартная Fiat 500 получит несколько изменений как в интерьере, так и в экстерьере. Все 3 модели построят на базе мощных комплектаций, также будет выбор между тремя силовыми установками: 1,2-литровым движком на 70 лошадиных сил, 0,9-литровым 85-сильным турбомотором Twin Air и 1,2-литровым LPG, генерирующим 70 лошадиных сил.

Fiat 500x и Fiat 500L будут оснащены более мощными силовыми установками, отметили разработчики. О цене и количестве транспортных средств в линейке пока ничего неизвестно. Более подробные сведения появятся уже на Женевском автосалоне 5 марта.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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