Fiat выпустит особые версии 500, 500X, 500L в честь 120-летия компании





Таким образом зрители мероприятия увидят премьеру моделей 500, 500X и 500L. Стандартная Fiat 500 получит несколько изменений как в интерьере, так и в экстерьере. Все 3 модели построят на базе мощных комплектаций, также будет выбор между тремя силовыми установками: 1,2-литровым движком на 70 лошадиных сил, 0,9-литровым 85-сильным турбомотором Twin Air и 1,2-литровым LPG, генерирующим 70 лошадиных сил.Fiat 500x и Fiat 500L будут оснащены более мощными силовыми установками, отметили разработчики. О цене и количестве транспортных средств в линейке пока ничего неизвестно. Более подробные сведения появятся уже на Женевском автосалоне 5 марта.