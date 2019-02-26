Ирина Пинчук позволила себе в Доминикане отель за 200 тысяч рублей





Ирина Пинчук всё время в Доминикане демонстрировала подписчикам в Instagram свой роскошный отдых с семьёй Литвиновых. Девушка не скрывала радости от того, что ей наконец удалось вырваться из-под камер, а также избавиться от постоянного присутствия уже поднадоевшего Валерия Блюменкранца. Некоторые фолловеры решили больше узнать о месте, где же девушка остановилась в Доминикане и пришли в шок, увидев, что Ирина Пинчук позволила себе остановиться в 5-звёздочном отеле, 10 дней в котором обходятся порядка 200 тысяч рублей.После этого публика заинтересовалась общей суммой, спущенной на столь активный отдых, но девушка о подробностях умалчивает, как и о том, откуда она взяла средства, чтобы без угрызений совести потратить столь огромную сумму менее, чем за две недели.