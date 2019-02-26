Беременная супруга Венсана Касселя Тина Кунаки посетила показ мод в Париже
В середине февраля подписчики актера сделали вывод из его неоднозначной публикации в Instagram, что его супруга уже родила. Однако на днях все еще беременная Тина Кунаки посетила показ мод в Париже.
В День всех влюбленных Венсан Кассель удивил поклонников публикацией, которая намекала о пополнении в семействе. Тогда поклонники принялись поздравлять актера и его молодую жену. Однако 21-летняя модель появилась на мероприятии по случаю модного показа Jacquemus, будучи в положении. Вместе с Кунаки пришел ее брат, а также певица Айя Накамура.
Для события Кунаки выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. На видео, которое опубликовано в социальной сети, она широко улыбается, обнимая обеими руками свой живот. Известно, что звездная пара ожидают появление малыша уже совсем скоро.
В День всех влюбленных Венсан Кассель удивил поклонников публикацией, которая намекала о пополнении в семействе. Тогда поклонники принялись поздравлять актера и его молодую жену. Однако 21-летняя модель появилась на мероприятии по случаю модного показа Jacquemus, будучи в положении. Вместе с Кунаки пришел ее брат, а также певица Айя Накамура.
Для события Кунаки выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. На видео, которое опубликовано в социальной сети, она широко улыбается, обнимая обеими руками свой живот. Известно, что звездная пара ожидают появление малыша уже совсем скоро.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ ⠀⠀⠀⠀#FTMRunway / Our founder @MaximSap captures stunning French model @TinaKunakey and @ZakariKunakey front row at the @Jacquemus fall/winter 2019 show 🌟 #TinaKunakey #ZakariKunakey #Jacquemus #pfw #parisfashionweek #fw19 #rtw #runway #model #fashion #style #beauty #backstage / video by: @maximsap x @fashiontomax
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:07