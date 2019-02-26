Беременная супруга Венсана Касселя Тина Кунаки посетила показ мод в Париже

В День всех влюбленных Венсан Кассель удивил поклонников публикацией, которая намекала о пополнении в семействе. Тогда поклонники принялись поздравлять актера и его молодую жену. Однако 21-летняя модель появилась на мероприятии по случаю модного показа Jacquemus, будучи в положении. Вместе с Кунаки пришел ее брат, а также певица Айя Накамура.Для события Кунаки выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. На видео, которое опубликовано в социальной сети, она широко улыбается, обнимая обеими руками свой живот. Известно, что звездная пара ожидают появление малыша уже совсем скоро.