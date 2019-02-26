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Бывший директор Никиты Джигурды объяснила его желание общения с Анастасией Волочковой

Антонина Саврасова, ранее являвшаяся директором Никиты Джигурды, объяснила желание общения артиста с Анастасией Волочковой. В последнее время коллеги тесно взаимодействуют, работая над совместными проектами.
Бывший директор Никиты Джигурды объяснила его желание общения с Анастасией Волочковой

Джигурда неоднократно побывал в доме Волочковой, где пара работала, обнималась, и общалась между собой. Позже стало ясно, что артистов связывают совместные проекты. Саврасова считает, что сейчас скандальный певец ищет общения с состоятельными женщинами и всячески пытается заработать. Причиной этому она называет тот факт, что шоумену не удалось получить наследство Людмилы Браташ, на которое он так надеялся. Несмотря на старания исполнителя, суд ее завещание признал недействительным, а средства перешли к сестре.
Бывший директор Никиты Джигурды объяснила его желание общения с Анастасией Волочковой

По мнению экс-директора Джигурды, ее бывший подопечный превратился в “хищника”, пытаясь найти тех, кто готов участвовать с ним в различных шоу. Только таким образом артист может зарабатывать. Саврасова отметила, что не удивится, если однажды шоумен доберется даже до Ксении Собчак.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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