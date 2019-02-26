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В Букингемском дворце поблагодарили британцев за поздравления Елизаветы II и принца Филиппа с годовщиной свадьбы

В Букингемском дворце поблагодарили жителей Великобритании за поздравления Елизаветы II и принца Филиппа с 71-й годовщиной свадьбы, которую монархи отметили в ноябре 2018 года. Слова благодарности и фото королевской четы появились на фан-страничке Ее Величества в Instagram.

В Букингемском дворце поблагодарили британцев за поздравления Елизаветы II и принца Филиппа с годовщиной свадьбы

Королева Елизавета II и ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский получили от жителей множество поздравительных открыток, однако вместо того, чтобы отправлять ответы всем адресатам лично, представительница королевской четы попросила Дженни Вайн поблагодарить поклонников и опубликовать фото супругов на фан-странице в Instagram.

В комментарии к посту, ответственная за корреспонденцию в королевском дворце Вайн, написала, что королева благодарит всех за добрые пожелания и поздравления по случаю 71-й годовщины свадьбы знаменитой пары, а также извинилась за то, что не удалось ответить раньше. Эти слова, написанные в письме, украшенном королевским гербом, сопровождались снимком королевы Великобритании и герцога Эдинбургского.

Пользователи очень обрадовались ответу, некоторые признались: они ожидали ответа четыре месяца, и уже даже забыли о нем. По мнению одного из восхищенных подписчиков, фотография монархов оказалась «вишенкой на торте».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:55

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