В Букингемском дворце поблагодарили британцев за поздравления Елизаветы II и принца Филиппа с годовщиной свадьбы

Королева Елизавета II и ее супруг Филипп, герцог Эдинбургский получили от жителей множество поздравительных открыток, однако вместо того, чтобы отправлять ответы всем адресатам лично, представительница королевской четы попросила Дженни Вайн поблагодарить поклонников и опубликовать фото супругов на фан-странице в Instagram.В комментарии к посту, ответственная за корреспонденцию в королевском дворце Вайн, написала, что королева благодарит всех за добрые пожелания и поздравления по случаю 71-й годовщины свадьбы знаменитой пары, а также извинилась за то, что не удалось ответить раньше. Эти слова, написанные в письме, украшенном королевским гербом, сопровождались снимком королевы Великобритании и герцога Эдинбургского.Пользователи очень обрадовались ответу, некоторые признались: они ожидали ответа четыре месяца, и уже даже забыли о нем. По мнению одного из восхищенных подписчиков, фотография монархов оказалась «вишенкой на торте».