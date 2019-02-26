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Ксения Собчак назвала «подарком года» книгу об эректильной дисфункции для Сергея Шнурова

Ксения Собчак назвала «подарком года» подготовленную для Сергея Шнурова книгу об эректильной дисфункции. Довольно странный презент музыканту преподнёс журналист Александр Невзоров.

Ксения Собчак назвала «подарком года» книгу об эректильной дисфункции для Сергея Шнурова


Сегодня Ксения Собчак поделилась с подписчиками собственного канала в Telegram новостью о том, что журналист Александр Невзоров подарил Сергею Шнурову занимательную книгу об эректильной дисфункции. Узнала она об этом по публикации редактора радиостанции «Эхо Москвы», который добавил, что в данном пособии множество схем и картинок, поэтому его можно смело называть книгой на ночь.

Ксения Собчак назвала «подарком года» книгу об эректильной дисфункции для Сергея Шнурова


Сама же Ксения Собчак не смогла пройти мимо такого презента молча, поделилась этим со своими подписчиками, и назвала задумку Александра Невзорова «подарком года», который запомниться Сергею Шнурову надолго. Сам музыкант комментариев по этому поводу пока не давал.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:57

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