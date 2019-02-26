Ксения Собчак назвала «подарком года» книгу об эректильной дисфункции для Сергея Шнурова





Сегодня Ксения Собчак поделилась с подписчиками собственного канала в Telegram новостью о том, что журналист Александр Невзоров подарил Сергею Шнурову занимательную книгу об эректильной дисфункции. Узнала она об этом по публикации редактора радиостанции «Эхо Москвы», который добавил, что в данном пособии множество схем и картинок, поэтому его можно смело называть книгой на ночь.Сама же Ксения Собчак не смогла пройти мимо такого презента молча, поделилась этим со своими подписчиками, и назвала задумку Александра Невзорова «подарком года», который запомниться Сергею Шнурову надолго. Сам музыкант комментариев по этому поводу пока не давал.