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Певец Шура поставил себе импланты

Отечественный шоумен Александр Медведев, более известный как Шура, поставил себе импланты. О важной “обновке” певец рассказал фолловерам посредством публикации в сети Instagram.
Певец Шура поставил себе импланты

В своем профиле Шура опубликовал видео, где он сидит в маске, анонсируя выход в марте на экране передачи “Нука все вместе”, участником которой он станет. Выпускаться шоу будет на канале “Россия”. Также артист решил рассказать подписчикам о своих обновках, которых у него оказалось сразу три. Первыми стали кроссовки из Парижа, входящие в коллекцию Nike, певец приобрел сумку от Louis Vuitton, а финальным новшеством артист назвал зубы “с доставкой из России”. По словам шоумена, он поставил импланты, но пока не может их показать, поскольку у него небольшой отек. Увидеть обновленную улыбку кумира фанаты смогут уже в марте.

В комментариях фолловеры поинтересовались, что случилось с прежним зубами Шуры. Некоторые юзеры не оценили сумку исполнителя, поскольку она напомнила им грелку, и сперва некоторые подумали, что певец в больнице. Тем не менее, публика с нетерпением ждет новый проект с кумиром.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:47

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