Певец Шура поставил себе импланты

В своем профиле Шура опубликовал видео, где он сидит в маске, анонсируя выход в марте на экране передачи “Нука все вместе”, участником которой он станет. Выпускаться шоу будет на канале “Россия”. Также артист решил рассказать подписчикам о своих обновках, которых у него оказалось сразу три. Первыми стали кроссовки из Парижа, входящие в коллекцию Nike, певец приобрел сумку от Louis Vuitton, а финальным новшеством артист назвал зубы “с доставкой из России”. По словам шоумена, он поставил импланты, но пока не может их показать, поскольку у него небольшой отек. Увидеть обновленную улыбку кумира фанаты смогут уже в марте.В комментариях фолловеры поинтересовались, что случилось с прежним зубами Шуры. Некоторые юзеры не оценили сумку исполнителя, поскольку она напомнила им грелку, и сперва некоторые подумали, что певец в больнице. Тем не менее, публика с нетерпением ждет новый проект с кумиром.