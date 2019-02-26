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Ксения Бородина опять «увеличила» губы ради эффектных фото в Instagram

Телеведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину в очередной раз раскритиковали интернет-пользователи за увеличенные губы.

По мнению фолловеров, телезнаменитость перед поездкой в Таиланд опять увеличила себе губы, чтобы публиковать в Instagram эффектные фотографии.

Ксения Бородина опять «увеличила» губы ради эффектных фото в Instagram

Не секрет, что Бородину довольно часто в последнее время высмеивают в соцсетях, а все из-за ее, по словам читателей, «неестественных губ», которые явно являются работой косметологов.

На данный момент Ксения находится в теплых краях, куда она отправилась вместе с семейством. Даже в отпуске ведущая «Дома-2» не забывает радовать фанатов яркими и солнечными снимками, некоторые из которых оказались не по вкусу подписчикам.

Считанные часы назад Бородина разместила в личном инста-блоге свежую фотографию, под которой призналась, что ей настолько хорошо в Таиланде, что даже лень делать фото.

Ксения Бородина опять «увеличила» губы ради эффектных фото в Instagram

Невзирая на то, что новая публикация Ксюши за несколько часов набрала больше 226 тысяч лайков, недоброжелатели звезды буквально забросали ее нелицеприятными комментариями.

Злопыхатели Бородиной опять прошлись по внешнему виду телеведущей, а также указали, что до последнего верили, что Ксения будет отличаться от других знаменитостей, ведь является индивидуальной личностью.

К слову, нашлись у нее и защитники, которые заявили, что все хейтеры Ксении просто ей завидуют.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:01

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