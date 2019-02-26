Анастасия Костенко показала в Instagram эротический снимок с супругом

Анастасия Костенко с момента появления у неё ребёнка перестала размещать в Сети столь откровенные снимки, как это было ранее. Чаще всего в её Instagram-профиле мелькают фото с подрастающей дочерью, и пишет она в основном на тему воспитания и развития детей. Недавно модель снова вызвала бурю эмоций у фолловеров, когда разместила в своём микроблоге эротический снимок с супругом Дмитрием Тарасовым, на котором она запечатлена сидящей на нём сверху в довольно привлекательной позе.Под фото Анастасия Костенко поздравила любимого человека с 23 февраля, в очередной раз признавшись ему в любви. Не забыла знаменитость и про остальных мужчин, которым пожелала успехов, любви, и верных людей рядом. В комментариях подписчики выразили радость от того, что между супругами после рождения ребёнка всё ещё присутствует былая страсть и желание удивлять друг друга.