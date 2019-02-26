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Анастасия Костенко показала в Instagram эротический снимок с супругом

Модель Анастасия Костенко показала в Instagram эротический снимок с супругом, чем вызвала бурю эмоций у подписчиков. Таким образом возлюбленная Дмитрия Тарасова поздравила его с 23 февраля, написав, что очень скучает, когда он не рядом.

Анастасия Костенко показала в Instagram эротический снимок с супругом


Анастасия Костенко с момента появления у неё ребёнка перестала размещать в Сети столь откровенные снимки, как это было ранее. Чаще всего в её Instagram-профиле мелькают фото с подрастающей дочерью, и пишет она в основном на тему воспитания и развития детей. Недавно модель снова вызвала бурю эмоций у фолловеров, когда разместила в своём микроблоге эротический снимок с супругом Дмитрием Тарасовым, на котором она запечатлена сидящей на нём сверху в довольно привлекательной позе.

Анастасия Костенко показала в Instagram эротический снимок с супругом


Под фото Анастасия Костенко поздравила любимого человека с 23 февраля, в очередной раз признавшись ему в любви. Не забыла знаменитость и про остальных мужчин, которым пожелала успехов, любви, и верных людей рядом. В комментариях подписчики выразили радость от того, что между супругами после рождения ребёнка всё ещё присутствует былая страсть и желание удивлять друг друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:43

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