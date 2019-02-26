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Прохор Шаляпин озвучил поклонникам свою основную миссию

Прохор Шаляпин решил рассказать поклонникам, в чем заключается его основная миссия. Соответствующее заявление отечественный исполнитель сделал в своем Instagram.
Прохор Шаляпин озвучил поклонникам свою основную миссию

На личной странице в соцсети Прохор Шаляпин поделился новым фото, где позирует в яркой блестящей кофте. В таком виде, судя по Stories артиста, он посетил студию программы “Пятеро на одного” на канале “Россия”, где присутствовали и другие известные личности. В подписи к публикации шоумен отметил, что его главная миссия в мире — сиять, благодаря чему остальным будет светлее.

В комментариях многие подписчики поддержали Прохора Шаляпина, отметив, что от его вида им действительно становится веселее. Однако одна из пользовательниц решила поспорить с кумиром, считая, что главным в жизни должна являться семья. Владелец аккаунта не оставил отзыв без внимания, подчеркнув, что у каждого в мире собственная миссия. При этом избранник Виталины Цымбалюк-Романовской также добавил: “Курам орла не понять”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:34

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