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Телеканал НВО представил кадры из финального сезона «Игры Престолов»

Телеканал НВО на своем YouTube-канале представил трейлер, в котором собраны все сериалы, выход которых ожидается в этом году. Кадры финального сезона «Игры Престолов» вызвали наибольший интерес среди пользователей.

Телеканал НВО представил кадры из финального сезона «Игры Престолов»

Времени в ролике сериалу уделено не так много, так как создатели хотят продлить интригу и не раскрывать все подробности финала. В трейлере показан родовой замок Винтерфелл, к которому движутся воины. В этот момент в небе показывается дракон Дейнерис, пролетающий над армией. Крупный план в кадре переходит на Арью, впервые увидевшую это существо. В анонсе можно увидеть отрывки из 7 сезона франшизы.

В трейлере представлены и другие ожидаемые новинки, среди которых «Большая маленькая ложь», «Эйфория», а также экранизированная фантастическая трилогия Филипа Пулмана «Темные начала».



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:43

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