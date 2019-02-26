Телеканал НВО представил кадры из финального сезона «Игры Престолов»





Времени в ролике сериалу уделено не так много, так как создатели хотят продлить интригу и не раскрывать все подробности финала. В трейлере показан родовой замок Винтерфелл, к которому движутся воины. В этот момент в небе показывается дракон Дейнерис, пролетающий над армией. Крупный план в кадре переходит на Арью, впервые увидевшую это существо. В анонсе можно увидеть отрывки из 7 сезона франшизы.В трейлере представлены и другие ожидаемые новинки, среди которых «Большая маленькая ложь», «Эйфория», а также экранизированная фантастическая трилогия Филипа Пулмана «Темные начала».