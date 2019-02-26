Из-за переутомления Евгения Жарикова едва не убил инфаркт
Актер Евгений Жариков, известный по многосерийной ленте “Рожденная революцией”, 26 февраля отмечает свое 70-летие. В какой-то период своей жизни артист настолько уставал на работе, что его едва не убил инфаркт.
На начальных этапах работы над фильмом “Рожденная революцией” имелось много проблем. Сперва проект не хотели принимать телестудии, потом отказывались утверждать выбранную на главную роль актрису. Кандидатура Жарикова оказалась идеальной, поскольку в свои 33 года он отлично “гримировался” как под юношу, так и под старика. Притом выдающимся актером режиссер главного героя не считал. Одобрил съемки тогдашний министр МВД, а для комфортных условий работы использовалась помощь милиции.
Гибель героини Маши в исполнении Натальи Гвоздиковой планировалась изначально, но произойти это должно было в последней серии, а не восьмой. Причиной переноса “даты смерти” стала беременность актрисы от Евгения Жарикова.
Актер на момент съемок в “Рожденной революцией” уже имел богатый опыт работы в кино, но именно после роли Кондратьева его стали узнавать на улице. Такое внимание артисту было приятно, хотя создавало определенный дискомфорт. Кроме того, после выхода фильма у Жарикова случился инфаркт, но медикам удалось его спасти.
Виновником проблем со здоровьем было переутомление. При этом сам актер считал, что это из-за того, что в сериале он сыграл роль старика. Переживания персонажа он принимал слишком близко к сердцу, чувствуя его боль, как свою собственную.
На начальных этапах работы над фильмом “Рожденная революцией” имелось много проблем. Сперва проект не хотели принимать телестудии, потом отказывались утверждать выбранную на главную роль актрису. Кандидатура Жарикова оказалась идеальной, поскольку в свои 33 года он отлично “гримировался” как под юношу, так и под старика. Притом выдающимся актером режиссер главного героя не считал. Одобрил съемки тогдашний министр МВД, а для комфортных условий работы использовалась помощь милиции.
Гибель героини Маши в исполнении Натальи Гвоздиковой планировалась изначально, но произойти это должно было в последней серии, а не восьмой. Причиной переноса “даты смерти” стала беременность актрисы от Евгения Жарикова.
Актер на момент съемок в “Рожденной революцией” уже имел богатый опыт работы в кино, но именно после роли Кондратьева его стали узнавать на улице. Такое внимание артисту было приятно, хотя создавало определенный дискомфорт. Кроме того, после выхода фильма у Жарикова случился инфаркт, но медикам удалось его спасти.
Виновником проблем со здоровьем было переутомление. При этом сам актер считал, что это из-за того, что в сериале он сыграл роль старика. Переживания персонажа он принимал слишком близко к сердцу, чувствуя его боль, как свою собственную.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:28