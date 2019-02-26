Появились первые снимки седана Chevrolet Monza





Снижение стоимости было достигнуто благодаря внедрению уменьшенных габаритов, а также колёсной базы. Кроме того, транспортное средство не получит климат-контроль, а вместо этого обзаведётся лишь кондиционером и подогревом сидений. Стоит отметить, что седан лишится кожаной обивки кресел и люка. Габариты автомобиля следующие: длина – 4,63 метра, колёсная база – 2,64 метра.В подкапотном пространстве разместится либо 1,0-литровый турбодвижок на 125 лошадиных сил, функционирующий в паре с МКПП, либо 1,3-литровый 163-сильный мотор, работающий лишь с автоматической коробкой передач. Седан уже запустили в серийное производство, а его цена составит примерно 80 тысяч юаней (почти 785 тысяч рублей).