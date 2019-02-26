Появились первые снимки седана Chevrolet Monza
Американский автоконцерн Chevrolet поделился тизерами седана Monza. По словам разработчиков, новинка является более дешевой альтернативой для модели Cruze.
Снижение стоимости было достигнуто благодаря внедрению уменьшенных габаритов, а также колёсной базы. Кроме того, транспортное средство не получит климат-контроль, а вместо этого обзаведётся лишь кондиционером и подогревом сидений. Стоит отметить, что седан лишится кожаной обивки кресел и люка. Габариты автомобиля следующие: длина – 4,63 метра, колёсная база – 2,64 метра.
В подкапотном пространстве разместится либо 1,0-литровый турбодвижок на 125 лошадиных сил, функционирующий в паре с МКПП, либо 1,3-литровый 163-сильный мотор, работающий лишь с автоматической коробкой передач. Седан уже запустили в серийное производство, а его цена составит примерно 80 тысяч юаней (почти 785 тысяч рублей).
Снижение стоимости было достигнуто благодаря внедрению уменьшенных габаритов, а также колёсной базы. Кроме того, транспортное средство не получит климат-контроль, а вместо этого обзаведётся лишь кондиционером и подогревом сидений. Стоит отметить, что седан лишится кожаной обивки кресел и люка. Габариты автомобиля следующие: длина – 4,63 метра, колёсная база – 2,64 метра.
В подкапотном пространстве разместится либо 1,0-литровый турбодвижок на 125 лошадиных сил, функционирующий в паре с МКПП, либо 1,3-литровый 163-сильный мотор, работающий лишь с автоматической коробкой передач. Седан уже запустили в серийное производство, а его цена составит примерно 80 тысяч юаней (почти 785 тысяч рублей).
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:28