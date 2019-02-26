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Ученые обнаружили насекомых, способных существовать без сна

В Имперском колледже Лондона ученые благодаря новому исследованию обнаружили насекомых, способных существовать без сна. Данным видом оказались мелкие плодовые мушки – дрозофилы.

Ученые обнаружили насекомых, способных существовать без сна

По мнению биологов, сон является важным элементом, необходимым для жизнедеятельности большинства представителей фауны. Многие эксперименты показывали: некоторые виды животных могут умереть без отдыха. Этот вопрос заинтересовал исследователей, и они решили понаблюдать, как отсутствие сна отразится на жизнедеятельности насекомых Drosophila melanogaster.

В ходе нового эксперимента ученые следили за поведением нескольких тысяч особей и выяснили: мушки уделяют сну от 300 до 600 минут в сутки. 6% самок спали меньше 72 минут, а трем особенно беспокойным мухам было достаточно 5-15 минут отдыха в день.

Биологи решили поместить насекомых в специальный контейнер в виде трубки, снабженной автоматической системой мониторинга. Если муха не двигалась 20 секунд, то трубка начинала вращаться, мешая существу спать. Эксперимент показал: средняя продолжительность жизни Drosophila melanogaster, существующих без сна, не отличалась от продолжительности их «спящих» сородичей.

Специалисты сделали вывод, что насекомые, находившиеся в постоянном бодрствовании, сохраняли обычную активность и жили согласно циркадным ритмам. По мнению экспертов, сон для дрозофил – не самый необходимый аспект жизнедеятельности, а наоборот, возможность защитить себя от других животных.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:21

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