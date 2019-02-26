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Ставшая актрисой Евгения Феофилактова скрывает беременность от поклонников

Недавно экс-участница проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова стала актрисой, о чем она сама недавно рассказала в Instagram. Просматривая снимки звезды, многие поклонники пришли к выводу, что бывшая проектантка скрывает растущий животик.
Ставшая актрисой Евгения Феофилактова скрывает беременность от поклонников

На снимке Евгения Феофилактова сидит за столом в строгом костюме, а над ней нагнулся партнер по съемкам. Звезда добавила, что сейчас она задействована в создании фильма под названием "Егор Шилов". Вопреки ожиданиям экс-участницы "Дома-2", поклонники в очередной раз принялись интересоваться, не находится ли она в интересном положении.

Известно, что Евгения Феофилактова тщательно скрывает своего нынешнего избранника, с которым живет в шикарном загородном доме. Недавно звезда "Дома-2" заговорила о свадьбе, чем только подогрела слухи об ожидании малыша.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:21

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