Ольга Рапунцель настаивает на том, что её дочери необходимо купить планшет





Ольга Рапунцель кроме дорогого телефона выпрашивает у супруга ещё и личный гаджет для маленькой дочери. Девушка настаивает на том, что Василисе необходимо купить планшет для просмотра мультиков, а сама участница «Дома-2» это время сможет посвятить себе и домашним делам.Дмитрий Дмитренко явно против такой необдуманной покупки и даже проконсультировался с педиатром, который советует оттянуть момент знакомства ребёнка с гаджетами. Несмотря на убеждения супруга, Ольга Рапунцель, как маленькая девочка продолжает капризничать и закатывать мужу истерики.Девушку в её желаниях не поддержали ни участники телепроекта, ни подписчики в Instagram, но веским аргументом для неё не стали даже предупреждения врача, поэтому здесь скорее всего дело в самой Рапунцель, считают фанаты, которая не привыкла получать отказ на свои требования.