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Ольга Рапунцель настаивает на том, что её дочери необходимо купить планшет

Участница телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает настаивать на том, что её дочери Василисе необходимо купить планшет. Девушка считает, что так у неё появится больше свободного времени, ведь малышка будет занята просмотром мультфильмов.

Ольга Рапунцель настаивает на том, что её дочери необходимо купить планшет


Ольга Рапунцель кроме дорогого телефона выпрашивает у супруга ещё и личный гаджет для маленькой дочери. Девушка настаивает на том, что Василисе необходимо купить планшет для просмотра мультиков, а сама участница «Дома-2» это время сможет посвятить себе и домашним делам.

Ольга Рапунцель настаивает на том, что её дочери необходимо купить планшет


Дмитрий Дмитренко явно против такой необдуманной покупки и даже проконсультировался с педиатром, который советует оттянуть момент знакомства ребёнка с гаджетами. Несмотря на убеждения супруга, Ольга Рапунцель, как маленькая девочка продолжает капризничать и закатывать мужу истерики.

Ольга Рапунцель настаивает на том, что её дочери необходимо купить планшет


Девушку в её желаниях не поддержали ни участники телепроекта, ни подписчики в Instagram, но веским аргументом для неё не стали даже предупреждения врача, поэтому здесь скорее всего дело в самой Рапунцель, считают фанаты, которая не привыкла получать отказ на свои требования.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:29

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