Принц Уильям может не стать крестным отцом ребенка принца Гарри





Совсем скоро Меган Маркл станет матерью, а в Сети публика пытается угадать пол ребенка. Кроме того, по традиции для малыша будут проводиться крестины, когда для него выберут нескольких крестных “родителей”. Принц Уильям может не попасть в их число. Причина этому, по утверждениям СМИ, не в возможных напряженных отношениях наследника британского престола с принцем Гарри. Согласно местным традициям, просто не принято назначать в качестве крестного отца или матери брата или сестру.В частности, непосредственно герцог Сассекский не крестил кого-либо из наследников Кейт Миддлтон. Сам супруг Меган Маркл объяснял это тем, что готов заботиться о племянниках без каких-либо формальностей. Впрочем, не исключено, что принц Гарри снова нарушит протокол и назначит брата крестным.