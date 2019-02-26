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Принц Уильям может не стать крестным отцом ребенка принца Гарри

Принц Уильям может не стать крестным отцом ребенка принца Гарри. В королевской семье Великобритании имеется традиция назначать одновременно нескольких “вторых родителей”.
Принц Уильям может не стать крестным отцом ребенка принца Гарри

Совсем скоро Меган Маркл станет матерью, а в Сети публика пытается угадать пол ребенка. Кроме того, по традиции для малыша будут проводиться крестины, когда для него выберут нескольких крестных “родителей”. Принц Уильям может не попасть в их число. Причина этому, по утверждениям СМИ, не в возможных напряженных отношениях наследника британского престола с принцем Гарри. Согласно местным традициям, просто не принято назначать в качестве крестного отца или матери брата или сестру.
Принц Уильям может не стать крестным отцом ребенка принца Гарри

В частности, непосредственно герцог Сассекский не крестил кого-либо из наследников Кейт Миддлтон. Сам супруг Меган Маркл объяснял это тем, что готов заботиться о племянниках без каких-либо формальностей. Впрочем, не исключено, что принц Гарри снова нарушит протокол и назначит брата крестным.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:11

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