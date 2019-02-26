Александр Хабенский озвучит Суворова в анимационной фильме про полководца





Борис Машковцев, будучи директором студии "Союзмультфильм", рассказал о том, что Хабенский подарит голос персонажу Суворова. Режиссёры будущего мультфильма "КиноАтис" под названием "Суворовъ" специально пригласили актёра для главной роли.Создателям картины понравилась мелодика голоса Хабенского, полная экспрессии или спокойствия в нужные моменты. Режиссёры надеются, что артист передаст все нюансы характера Суворова.Также в полнометражном фильме зрители услышат голоса Анны Ардовой, Виктора Сухорукова и Сергея Романовича. Показ "Суворова" намечен на август или сентябрь текущего года.