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Александр Хабенский озвучит Суворова в анимационной фильме про полководца

Александр Хабенский озвучит роль Александра Суворова в анимационной фильме про русского полководца. Поработать над картиной актёра пригласили режиссёры Антонов и Стрельченко.
Александр Хабенский озвучит Суворова в анимационной фильме про полководца

Борис Машковцев, будучи директором студии "Союзмультфильм", рассказал о том, что Хабенский подарит голос персонажу Суворова. Режиссёры будущего мультфильма "КиноАтис" под названием "Суворовъ" специально пригласили актёра для главной роли.

Создателям картины понравилась мелодика голоса Хабенского, полная экспрессии или спокойствия в нужные моменты. Режиссёры надеются, что артист передаст все нюансы характера Суворова.

Также в полнометражном фильме зрители услышат голоса Анны Ардовой, Виктора Сухорукова и Сергея Романовича. Показ "Суворова" намечен на август или сентябрь текущего года.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:55

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