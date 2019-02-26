Ольга Бузова сутками учит каждый элемент своих простых танцев
Недавно Наташа Королева похвалила Ольгу Бузову и отметила, что она большая трудяга. Певица подчеркнула, что поющая телеведущая по 24 часа повторяет элементы танцев, пока не будет уверена, что они получаются хорошо. На реплику звезды тут же отреагировали хэйтеры, ведь, если разобраться, у Бузовой танцы не такие уж и сложные.
Многие сразу пришли к выводу, что Ольга Бузова бездарна, ведь петь она не умеет, и танцевать, как оказалось, тоже. В каждой песне поющая телеведущая делает незамысловатые движения на подобии похлопываний или качания руками.
Логично, сразу же возник вопрос, что же именно из своих простых танцев по 24 часа учит Ольга Бузова, и неужели, чтобы научиться делать такие простые движения, ей нужны сутки.
Многие сразу пришли к выводу, что Ольга Бузова бездарна, ведь петь она не умеет, и танцевать, как оказалось, тоже. В каждой песне поющая телеведущая делает незамысловатые движения на подобии похлопываний или качания руками.
Логично, сразу же возник вопрос, что же именно из своих простых танцев по 24 часа учит Ольга Бузова, и неужели, чтобы научиться делать такие простые движения, ей нужны сутки.