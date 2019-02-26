Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей за агрессивное поведение

В своем профиле Настасья Самбурская напомнила подписчикам о “грандиозном скандале” между ней и Летучей. Артистка отметила, что умеет признавать свои ошибки, считая свое поведение в той ситуации чрезмерно агрессивным. В качестве извинений экс-звезда “Универа. Новая общага” решила надеть платье от Ольги Якубович. При создании наряда дизайнер черпала вдохновение от телеведущей. Самбурская подчеркнула, что платье не просто примерила, но и полюбила его всем сердцем. По убеждению знаменитости, мода способна лечить, а любой мир лучше войны.В комментариях фолловеры похвалили актрису за то, что она нашла в себе силы признать ошибку. Также публике понравился образ Самбурской в платье, наряд подчеркнул ее хрупкость и женственность. Приняла ли извинения Елена Летучая, пока неизвестно.