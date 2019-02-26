Валерия сделала фотографию возле грязной посуды
На своей странице в Instagram Валерия опубликовала новый снимок, на котором запечатлена с сыном в кафе аэропорта. На столике, за которым сидит певица, собрана гора грязной посуды.
Подписчики удивились такой смелости артистки. Обычно звезды стараются, чтобы все элементы в кадре выглядели идеально. Валерия же решила показать, как все выглядит на самом деле. Она так и назвала снимок: «Правда жизни». Знаменитость не отрицает, что посуда специально попала в кадр, однако принадлежит не только ей и сыну Арсению. Помимо них, отмечает певица, было еще два человека.
Поклонники с юмором восприняли публикацию звезды и похвалили ее за искренность. Они высказали мнение, что такая честность располагает и подкупает их. Также подписчики отметили, что Валерия с каждым днем выглядит только моложе.
Подписчики удивились такой смелости артистки. Обычно звезды стараются, чтобы все элементы в кадре выглядели идеально. Валерия же решила показать, как все выглядит на самом деле. Она так и назвала снимок: «Правда жизни». Знаменитость не отрицает, что посуда специально попала в кадр, однако принадлежит не только ей и сыну Арсению. Помимо них, отмечает певица, было еще два человека.
Поклонники с юмором восприняли публикацию звезды и похвалили ее за искренность. Они высказали мнение, что такая честность располагает и подкупает их. Также подписчики отметили, что Валерия с каждым днем выглядит только моложе.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:06