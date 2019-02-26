Психолог Светлана Прель: Рустем Набиуллин испытывает влечение к невестке

«Вам важно, чтобы она была свободна, — обратилась психолог к мужчине, говоря о Язеле. — Вам важно, чтобы ваш сын развёлся с этой девушкой. Почему? Вы хотите угадать мои мысли? Я хочу, чтобы вы озвучили, наконец, свои мысли. Вы можете обмануть себя, обмануть Альбину, но меня вы не обманете. Вы желаете свою невестку. На бессознательном уровне. Может быть, даже неосознанно, но вы её хотите», - сказала специалист.

Долгое время отношения Амира и Язили Набиуллиных не складывались должным образом в основном из-за ссор участницы шоу с родителями возлюбленного. Язиля то и дело ругалась не только с матерью Набиуллина, но и с его отцом Рустемом, и даже заявляла, что не считает их мнение важным для себя.Психолог Светлана Прель озвучила свое мнение по поводу происходящего после беседы со всеми участниками возникшего конфликта.Жена Рустема Альбина Набиуллина была просто шокирована выводом эксперта, ведь прежде ее муж заявлял, что ему не хватает сексуальных отношений, которые должны происходить, по его мнению, трижды в день.