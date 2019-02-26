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Индейцы майя вели войны в соответствии с положением планет и звёзд

Индейцы майя вели войны в соответствии с определённым положением планет и звёзд, считают историки. Для астрономически обоснованных конфликтов цивилизация придумала специальный символ.
Индейцы майя вели войны в соответствии с положением планет и звёзд

Учёные считают, что индейцы из царства майя могли отталкиваться от положения звёзд и планет, планируя очередную войну с вражескими племенами. Глубокие знания в астрономии использовались древней цивилизацией также для проведения религиозных таинств и жертвоприношений. Большую роль в жизни майя играла Венера.

Знаки, которые только предстоит расшифровать историкам, можно найти в календарях для гаданий, астрономических таблицах и сводках ритуальных правил. В частности, один из глифов научные специалисты назвали символом "звёздной войны". В употребление его ввела Линда Шеле.

Агрессивная политика майя сочетала знания о космосе с верованиями. В 562-781 годах нашей эры племя провело 13 "звёздных войн". В текстовых упоминаниях подобных столкновений фигурирует знак звезды, проливающей на землю капли. Из четырёх категорий военных конфликтов данный глиф обозначал самую важную.

После проигрыша царя Наранхо в "звёздной войне" своему противнику Калакмулу в 631 году первый стал жертвой жестоких пыток и каннибализма. Учёные не исключают, что символ звезды может быть глаголом.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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