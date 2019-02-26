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Надежда Бабкина появилась на заседании в Москве с вдовой Кобзона и Ариной Шараповой

Отечественная артистка Надежда Бабкина посетила заседание Директорской ложи театров Москвы. На публике знаменитость появилась в компании вдовы Иосифа Кобзона и Арины Шараповой.
Надежда Бабкина появилась на заседании в Москве с вдовой Кобзона и Ариной Шараповой

О мероприятии Надежда Бабкина рассказала посредством поста в Instagram, разместив там несколько снимков с заседания. Событие артистка посетила вместе с Нелли Кобзона и Шараповой, трио разместилось за одним столом. В подписи к публикации знаменитость лишь коротко резюмировала, где именно сделаны кадры. Судя по фото, проходило мероприятие в неформальной обстановке, коллеги наслаждались застольем и общались между собой.

Как правило, на заседании Директорской ложи театров Москвы собираются руководители большого количества театров. Все они оценивают успехи и проблемные темы, а также занимаются обсуждением планов на ближайшее будущее. Организатором встречи является Марк Варшавер, стоящий во главе Ленкома. Его главная цель в том, чтобы каждый мог задать здесь свой вопрос и получить на него ответ.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:30

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