«Пути в жизни разные, планы тоже»: Алена Рапунцель не видит будущего с Ильей Яббаровым





Алена Рапунцель также пока не собирается вписывать имя Ильи Яббарова в колонку отца малыша. Для того, чтобы это произошло, должно пройти время и звезда поверила, что участник реалити действительно изменился. Прежде Яббаров заявлял, что не собирается участвовать в воспитании сына, однако после появления наследника на свет изменил свое решение.На данный момент известно, что Илья Яббаров часто бывает в гостях у Алены Рапунцель, навещает своего сына, хотя это вредит отношениям с его нынешней избранницей Маргаритой Ларченко. По мнению поклонников, реакция проектантки совсем не удивительна, ведь она и сама хочет иметь детей от саратовского шансонье.