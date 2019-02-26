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«Пути в жизни разные, планы тоже»: Алена Рапунцель не видит будущего с Ильей Яббаровым

Участница шоу "Дом-2" Алена Рапунцель объяснила отношения с отцом новорожденного сына Ильей Яббаровым. В интервью изданию Teleprogramma.pro проектантка рассказала, что пока не верит бывшему избраннику, и не видит совместного с ним будущего.
«Пути в жизни разные, планы тоже»: Алена Рапунцель не видит будущего с Ильей Яббаровым

Алена Рапунцель также пока не собирается вписывать имя Ильи Яббарова в колонку отца малыша. Для того, чтобы это произошло, должно пройти время и звезда поверила, что участник реалити действительно изменился. Прежде Яббаров заявлял, что не собирается участвовать в воспитании сына, однако после появления наследника на свет изменил свое решение.
«Пути в жизни разные, планы тоже»: Алена Рапунцель не видит будущего с Ильей Яббаровым

На данный момент известно, что Илья Яббаров часто бывает в гостях у Алены Рапунцель, навещает своего сына, хотя это вредит отношениям с его нынешней избранницей Маргаритой Ларченко. По мнению поклонников, реакция проектантки совсем не удивительна, ведь она и сама хочет иметь детей от саратовского шансонье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:53

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