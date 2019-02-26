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Максим Галкин чуть не сыграл главную роль в фильме “Юморист”

Отечественный телеведущий Максим Галкин едва не стал исполнителем главной роли в фильме “Юморист”. Об этом в интервью Юрию Дудю рассказал режиссер ленты Михаил Идов.
Максим Галкин чуть не сыграл главную роль в фильме “Юморист”

Накануне в Москве прошла премьера ленты “Юморист”, рассказывающая историю советского деятеля Бориса Аркадьева. Ведущую роль в фильме исполнил актер Алексей Агранович, однако сыграть персонажа мог Максим Галкин. Такое заявление сделал режиссер и сценарист проекта Михаил Идов, общаясь с Юрием Дудем. Изначально у него была идея сотрудничать не с актером, а с кем-то, кто представляет иной жанр, например, с юмористом. Супруг Аллы Пугачевой отлично проявил себя на пробах.

По словам Идова, Галкин хочет перейти на новый уровень и впечатлить зрителей более серьезным образом. Однако от участия шоумена в итоге было решено отказаться, поскольку персонаж в исполнении Аграновича режиссеру понравился больше. На больших экранах в России “Юморист” дебютирует уже в конце недели, 1 марта.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16

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