Максим Галкин чуть не сыграл главную роль в фильме “Юморист”





Накануне в Москве прошла премьера ленты “Юморист”, рассказывающая историю советского деятеля Бориса Аркадьева. Ведущую роль в фильме исполнил актер Алексей Агранович, однако сыграть персонажа мог Максим Галкин. Такое заявление сделал режиссер и сценарист проекта Михаил Идов, общаясь с Юрием Дудем. Изначально у него была идея сотрудничать не с актером, а с кем-то, кто представляет иной жанр, например, с юмористом. Супруг Аллы Пугачевой отлично проявил себя на пробах.По словам Идова, Галкин хочет перейти на новый уровень и впечатлить зрителей более серьезным образом. Однако от участия шоумена в итоге было решено отказаться, поскольку персонаж в исполнении Аграновича режиссеру понравился больше. На больших экранах в России “Юморист” дебютирует уже в конце недели, 1 марта.