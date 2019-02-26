«Как в плохом кино»: Михаил Идов рассказал о поцелуе с Ксенией Собчак на премии GQ

Михаил Идов подметил, что ему понравилось целоваться с Ксенией Собчак, хотя он совсем этого не ожидал. По словам сценариста, он даже забыл на несколько секунд, что это все было не по-настоящему, а для шоу. «В этом что-то есть… Это была такая смысловая воронка, как в кино. Как в плохом кино, где ты целуешься и все исчезает. Что-то вроде этого», - отметил рассказчик.Далее Михаил Идов добавил, что на инцидент с Ксенией Собчак его жена отреагировала абсолютно спокойно, хотя тогда телеведущая поднялась на сцену и слилась с ее мужем в долгом поцелуе. Единственное, что отметила избранница сценариста, что даже в этой ситуации он не смог вести себя как ловелас.