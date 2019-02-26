Кристина Орбакайте появилась на сцене «Песни года» в кожаном мини с блестками

Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новые фотографии, сделанные во время ее выступления на «Песне года». На фото видно, что артистка остановила свой выбор не на вечернем наряде в пол, а коротком кожаном мини-платье с яркими блестками. Образ представительницы российского шоубиза прекрасно дополнили черные полусапожки на каблуке.Поклонники дочери Примадонны высоко оценили стильный выбор кумира и написали множество положительных отзывов в адрес Кристины Орбакайте, называя певицу восхитительной, стройной, красивой, шикарной, самой обаятельной и восхитительной женщиной.