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Бывший военнослужащий США рассказал журналистам о подводной базе пришельцев в Гуантанамо

Ранее служивший в рядах ВС США военный рассказал журналистам о подводной базе пришельцев, которая скрывается в Гуантанамо. Во время службы он лично наблюдал пролет настоящих инопланетных кораблей.
Бывший военнослужащий США рассказал журналистам о подводной базе пришельцев в Гуантанамо

Проходя службу в Гуантанамо, бывший военный неоднократно видел, как прямо из воды поднимаются НЛО. Во время общения с сотрудниками организации Mutual UFO Network эксперт отметил, что свидетелем появления кораблей инопланетян стал в 1968-1969 гг, наблюдать за активностью аппаратов внеземного происхождения могли и другие его коллеги. Они считали, что под водой находится база пришельцев, но обсуждение этой информации было запрещено даже между собой, передавать ее кому-то тоже не разрешалось.

Бывший морпех убежден, что Гуантанамо по-прежнему хранит немало тайн. Его сослуживцев поражала большая активность НЛО. Некоторые корабли имели впечатляющие размеры и походили на “летающие тарелки” из фантастических фильмов. Они садились на воду в одном месте, после чего плавно погружались на дно. Экс-военный предполагает, что о базе инопланетян под водой было известно правительству США.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09

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